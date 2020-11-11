Сборная России показала разговор братьев Миранчуков: «Кажется, в Бергамо поедет Антон»

Сборная России в Twitter опубликовала видео разговора полузащитников Антона и Алексея Миранчуков.

Братья-близнецы разыграли на суефа кто поедет в «Аталанту». В итоге выиграл Антон.

В теущем сезоне Алексей Миранчук провел 2 матча в составе «Аталанты», в которых забил 2 гола. При этом дважды он выходил на замену.