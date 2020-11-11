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Сборная России показала разговор братьев Миранчуков: «Кажется, в Бергамо поедет Антон»

12:59
Антон и Алексей Миранчуки. Фото РФС
Антон и Алексей Миранчуки. Фото РФС
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Сборная России в Twitter опубликовала видео разговора полузащитников Антона и Алексея Миранчуков.

Братья-близнецы разыграли на суефа кто поедет в «Аталанту». В итоге выиграл Антон.

В теущем сезоне Алексей Миранчук провел 2 матча в составе «Аталанты», в которых забил 2 гола. При этом дважды он выходил на замену.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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