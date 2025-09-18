«Локо»-2012 стал победителем Кубка Москвы

Команда «Локомотива» 2012 года рождения стала обладателем Кубка Москвы имени Роберта Фульды, сообщает официальный сайт красно-зеленых. В финале подопечные Максима Холомеева с минимальным счетом обыграли «Спартак», нанеся красно-белым первое поражение в этом сезоне. Автором золотого гола стал Михаил Егоров, забивший мяч ударом под перекладину после сольного прохода.

Красно-зеленые вписали свои имена в историю, став победителями Кубка Москвы впервые за семь лет. Тогда чемпионом турнира стал «Локо»-2005, который также обыграл «Спартак» в финальном матче.

Победа в Кубке Москвы показывает, что единая система подготовки Департамента развития молодежного футбола «Локо» движется в правильном направлении.

— Конечно, мы рады победить в таком престижном турнире, — сказал Холомеев. — Игра была непростая, многое из того, что хотели, нам не удалось воплотить в жизнь. Но самое главное, что ребята проявили характер и одержали победу.