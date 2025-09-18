Защитник ЦСКА Ди Лусиано: «Играть в полузащите — не проблема для меня»

Защитник ЦСКА Рамиро Ди Лусиано рассказал, что может играть как в защите, так и в полузащите.

«Играть в полузащите — не проблема для меня, быть латералем в линии из пяти защитников — тоже не проблема. Если тренер скажет, что я полезен на этой позиции, буду всего себя отдавать там», — цитирует 21-летнего аргентинца пресс-служба клуба.

По словам футболиста, раньше ему было сложно играть в защите из-за недостатка оборонительных навыков. Однако затем он устранил этот недостаток.

«Мне нравится подключаться в атаку, но, конечно, я делаю это не просто так, а согласно установкам нашего тренера. В дебютном матче, думаю, все получилось так, как нужно», — добавил Ди Лусиано.

Аргентинец перешел в ЦСКА в августе 2025 года. В двух матчах за армейцев в сезоне-2025/26 он не отметился результативными действиями.