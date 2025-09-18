Защитник ЦСКА Ди Лусиано: «Играть в полузащите — не проблема для меня»
Защитник ЦСКА Рамиро Ди Лусиано рассказал, что может играть как в защите, так и в полузащите.
«Играть в полузащите — не проблема для меня, быть латералем в линии из пяти защитников — тоже не проблема. Если тренер скажет, что я полезен на этой позиции, буду всего себя отдавать там», — цитирует 21-летнего аргентинца пресс-служба клуба.
По словам футболиста, раньше ему было сложно играть в защите из-за недостатка оборонительных навыков. Однако затем он устранил этот недостаток.
«Мне нравится подключаться в атаку, но, конечно, я делаю это не просто так, а согласно установкам нашего тренера. В дебютном матче, думаю, все получилось так, как нужно», — добавил Ди Лусиано.
Аргентинец перешел в ЦСКА в августе 2025 года. В двух матчах за армейцев в сезоне-2025/26 он не отметился результативными действиями.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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