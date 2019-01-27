Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин перешел в "Олимпиакос", сообщает официальный твиттер греческого клуба.
- Лодыгин, добро пожаловать в "Олимпиакос", - написано на официальной странице греческой команды.
За "Зенит" Лодыгин играл с 2013 года. За это время он провел 164 матча, в 71 из которых сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. До этого вратарь выступал в чемпионате Греции.
Γιούρι Λοντίγκιν καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / @LontigkinG welcome to Olympiacos!#olympiacos #transfer #welcome #YuryLodygin #WelcomeYury pic.twitter.com/kUJrxnPgMa– Olympiacos FC (@olympiacos_org) 27 января 2019 г.
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