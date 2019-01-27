Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин перешел в "Олимпиакос", сообщает официальный твиттер греческого клуба.

- Лодыгин, добро пожаловать в "Олимпиакос", - написано на официальной странице греческой команды.

За "Зенит" Лодыгин играл с 2013 года. За это время он провел 164 матча, в 71 из которых сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. До этого вратарь выступал в чемпионате Греции.