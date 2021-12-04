Литвинов — об удалении Соболева: «Сказали, что вроде было»
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов подвел итоги матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата» (2:1).
— Как ты оценишь судейство, было ли удаление?
— Не знаю, не смотрел. Сказали, что вроде было.
—Теперь впереди игры с «Сочи» и «Легией»
— Это два своеобразных финала, будем играть на победу.
— Как вы будете играть без нападающих, почему так много травм?
— Да нет, у нас много атакующих игроков. Тренер будет решать, кого ставить.
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