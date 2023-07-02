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Личка рассказал, готов ли отказаться от принципов ради «Динамо»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, планирует ли придерживаться своих принципов при работе в московском клубе.

— Готовы ли вы отказаться от своих принципов ради «Динамо»?

— Я верю в свою работу. Не хочу уходить от своих мыслей, установок. Понятно, что футбол — это спорт. Поражения приходят тоже. Если ты начнешь паниковать после двух проигранных игр, ты принесешь эту панику в раздевалку. Когда мы проиграли «Зениту» со счетом 0:8, я спокойно пришел в раздевалку. Я сказал, что это футбол. Ребята, ничего не случилось. Потом пошла хорошая дорога в РПЛ. И мы завершили сезон на 7-м месте. Я хочу оставить игрокам свободу на поле. Очень часто мы, тренеры, не позволяем сделать игрокам свои решения. Я готовлю команду к сопернику, но соперник готовиться под меня. Игрок должен решать инстинктивно на поле, когда отдать мяч.

— Кто висел у вас в детстве на стене?

— Диего Марадона. Я очень любил этого игрока. Мне удалось с ним встретиться в «Динамо-Брест». Я чувствовал себя как ребенок. Это очень приятно.

— Что вас мотивирует к достижению результату?

— Мне нравятся люди, которые достигают цели и хотят это повторить. Как «Реал» и Зидан. Они выиграли тринадцатый кубок и хотят выиграть четырнадцатый. Winner — win, looser — lose, — сказал Личка.

«Динамо» 22 июня объявило о назначении 45-летнего чешского специалиста новым главным тренером команды. Ранее он возглавлял «Оренбург».

Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
0
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
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