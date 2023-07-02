Личка рассказал, готов ли отказаться от принципов ради «Динамо»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, планирует ли придерживаться своих принципов при работе в московском клубе.
— Готовы ли вы отказаться от своих принципов ради «Динамо»?
— Я верю в свою работу. Не хочу уходить от своих мыслей, установок. Понятно, что футбол — это спорт. Поражения приходят тоже. Если ты начнешь паниковать после двух проигранных игр, ты принесешь эту панику в раздевалку. Когда мы проиграли «Зениту» со счетом 0:8, я спокойно пришел в раздевалку. Я сказал, что это футбол. Ребята, ничего не случилось. Потом пошла хорошая дорога в РПЛ. И мы завершили сезон на 7-м месте. Я хочу оставить игрокам свободу на поле. Очень часто мы, тренеры, не позволяем сделать игрокам свои решения. Я готовлю команду к сопернику, но соперник готовиться под меня. Игрок должен решать инстинктивно на поле, когда отдать мяч.
— Кто висел у вас в детстве на стене?
— Диего Марадона. Я очень любил этого игрока. Мне удалось с ним встретиться в «Динамо-Брест». Я чувствовал себя как ребенок. Это очень приятно.
— Что вас мотивирует к достижению результату?
— Мне нравятся люди, которые достигают цели и хотят это повторить. Как «Реал» и Зидан. Они выиграли тринадцатый кубок и хотят выиграть четырнадцатый. Winner — win, looser — lose, — сказал Личка.
«Динамо» 22 июня объявило о назначении 45-летнего чешского специалиста новым главным тренером команды. Ранее он возглавлял «Оренбург».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.07
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -