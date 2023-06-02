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Личка прокомментировал приглашение брата в тренерский штаб «Оренбурга»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о приглашении его брата, Марио Лички в тренерский штаб команды.

«У нас разница четыре года, поэтому никогда [не играли вместе]. Два раза играли друг против друга в Чехии. Я выступал за «Баник», потом уехал в «Славию», дальше у меня были Польша и Испания, а Марио быстро уехал в «Ливорно», поиграл в Англии и Франции. Так что мы никогда не играли вместе. Впервые вместе начали работать здесь уже как тренеры.

В 34-35 лет Марио завершил профессиональную карьеру, но продолжал играть на любительском уровне, как в вашей ФНЛ-2. Сначала он думал отдохнуть от футбола, но быстро захотел вернуться. Оставался в команде вторым тренером. У него уже была лицензия А-УЕФА. В конце года я сказал Диме и Василию Петровичу, что хотел бы забрать Марио. Договорились за три минуты», – приводит слова Лички «Спорт день За Днем».

Младший брат главного тренера «Оренбурга» вошел в тренерский штаб команды в январе. В текущем сезоне «Оренбург» с 43 очками идет на восьмом месте в турнирной таблице за тур до окончания РПЛ.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/lichka-rasskazal-o-priglashenii-brata-v-trenerskiy-shtab-orenburga
Футбол
ФК Оренбург
Марцел Личка
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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 - : -
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Кр. Советов – Спартак
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 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
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Ахмат – Краснодар
 - : -
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Пари НН – Химки
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