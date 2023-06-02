Личка: «У меня были предложения от «Краснодара» и европейского клуба»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, что получал предложения от других команд.

«У меня было официальное предложение от «Краснодара», но я решил остаться здесь. В марте на меня выходили представители европейского клуба. Я отправил их к президенту «Оренбурга», потому что у меня действующий контракт, и если они хотят меня видеть в своем клубе, надо его выкупить. Я ничего за спиной «Оренбурга» делать не буду», — цитирует Личку «Спорт день За Днем».

45-летний чешский специалист возглавляет «Оренбург» с лета 2020 года. В текущем сезоне команда под его руководством с 43 очками идет на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.