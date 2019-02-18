"Левадия" разгромила "Урал"

"Урал" уступил эстонской "Левадии" (5:0) в матче плей-офф за 13-16 места на Олимп-Кубке ФНЛ.

В составе победителей отличились Марек Кальюмаэ, Максим Подколизин, Кирилл Нестеров, Артем Комлов и Расмус Пеэтсон.

"Левадия" в матче за 13-е место сыграет с "Чертаново", а "Урал" в игре за 15-е место будет противостоять "Мурому"

Олимп-Кубок ФНЛ

Плей-офф за 13-16 места

1/2 финала

"Урал" - "Левадия" - 0:5 (0:5)

Голы: Кальюмаэ, 24 (0:1). Подхолюзин, 28 (0:2). Нестеров, 29 (0:3). Комлов, 32 (0:4). Пеэтсон, 42 (0:5).

Судья: Федоров (Петрозаводск).

18 февраля. Пафос. Стадион "Geroskipou Municipal Stadium".