Лещенко — о Йокановиче: «Впервые слышу о нем. Надеюсь, руководство вновь удачно выбрало тренера»

Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Славиши Йокановича на пост главного тренера московской команды..

«Я, если честно, даже не знаю, кто это такой. Впервые слышу фамилию этого тренера. Руководство нашего клуба в последнее время очень удачно подбирало специалистов. Надеюсь, они вновь удачно сделали выбор. «Динамо» — молодая перспективная команда. Нашим игрокам будет интересно поработать с иностранным специалистом. Почему не назначили тренера с российским паспортом? Это решение менеджмента нашего клуба. Национальность тренера не имеет значение. Главное, как он тренирует, и каких результатов добивается его команда», — сказал Лещенко «СЭ».

17 июня «Динамо» объявило о подписании контракта с 53-летним сербским специалистом контракт на сезон-2022/23 с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/24 и 2024/25.

Ранее Йоканович тренировал «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэм», «Маккаби» из Тель-Авива и другие команды.