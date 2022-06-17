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Лещенко — о Йокановиче: «Впервые слышу о нем. Надеюсь, руководство вновь удачно выбрало тренера»

Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Славиши Йокановича на пост главного тренера московской команды..

«Я, если честно, даже не знаю, кто это такой. Впервые слышу фамилию этого тренера. Руководство нашего клуба в последнее время очень удачно подбирало специалистов. Надеюсь, они вновь удачно сделали выбор. «Динамо» — молодая перспективная команда. Нашим игрокам будет интересно поработать с иностранным специалистом. Почему не назначили тренера с российским паспортом? Это решение менеджмента нашего клуба. Национальность тренера не имеет значение. Главное, как он тренирует, и каких результатов добивается его команда», — сказал Лещенко «СЭ».

17 июня «Динамо» объявило о подписании контракта с 53-летним сербским специалистом контракт на сезон-2022/23 с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/24 и 2024/25.

Ранее Йоканович тренировал «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэм», «Маккаби» из Тель-Авива и другие команды.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Лев Лещенко
Славиша Йоканович
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
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21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Матео Кассьерра

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П
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Горан Чаушич

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