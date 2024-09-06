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Сегодня, 10:00

Летом Зайнутдинов мог перейти в «Зенит»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов в интервью «СЭ» рассказал о том, что полузащитник «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов мог оказаться в «Зените».

«Было много разговоров и предложений. Со мной он тоже советовался. Знаете, это его выбор. Поддерживаю любые решения Бахтиера, сделанные осознанно, — говорит Барменкулов. — Я ему так и сказал: «Конечно, надо со всеми проконсультироваться. И с главным тренером сборной, и вообще в целом». И в итоге Зайнутдинов остался в «Бешикташе». Уважаю такой выбор и считаю, что Бахтиер правильно делает — как говорится, заточился уже на Европу, пусть дальше идет. Но я поддержал бы его трансфер в «Зенит», — сказал Барменкулов.

В клуб из Стамбула 26-летний Зайнутдинов перешел в августе 2023 года из ЦСКА, где выступал с конца лета 2020-го.

Бактиер Зайнутдинов. «Летом Зайнутдинов мог перейти в «Зенит». Я поддержал бы его». Интервью президента Казахстанской федерации футбола Адлета Барменкулова

Бактиер Зайнутдинов
ФК Бешикташ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 - : -
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
14.09 16:30
Акрон – Химки
 - : -
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
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Алексей Батраков

Алексей Батраков

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Бителло

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