«Летом Зайнутдинов мог перейти в «Зенит». Я поддержал бы его». Интервью президента Казахстанской федерации футбола Адлета Барменкулова

Поговорили о Станиславе Черчесове, товарищеском матче со сборной России, Нуралы Алипе и перспективах развития.

Казахстан стартует в Лиге наций 6 сентября домашней встречей с Норвегией Эрлинга Холлана, а 9-го едет в гости к участнику финального турнира Евро-2024 — Словении. В преддверии этих матчей, которые станут дебютными для российского главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, «СЭ» пообщался с руководителем казахстанской федерации.

Инициатива приглашения Черчесова исходила от меня

— Адлет Назарбаевич, какие ощущения превалируют перед стартом в Лиге наций — тревога за результат в сильной группе или радость от соперничества с сильными командами, Австрией, Словенией и Норвегией?

— Скорее всего, здесь чувство гордости, потому что выступаем в лиге В — ранее Казахстан никогда не выходил на такой уровень. Вы сами представляете, какие команды там играют. И, самое главное, все видели, как мы выглядели в последнее время. Для нас не важно, какой соперник — пусть даже это будет сборная мира. У человека, обладающего достоинством, всегда есть одно оружие — присутствие духа. У нашей сборной каждый боец — такой. На самом деле когда говорю о команде, то имею в виду всех: и административный штаб, и тренерский, и медицинский, и, конечно, футболистов. Собрались ребята как на подбор, они доказали, что в принципе способны на многое. Я очень верю в них. Так что, повторю, сейчас больше испытываю гордость, чем тревогу. Лично у меня такое состояние.

— Какая команда в вашей группе представляется наиболее опасной?

— Австрия, конечно. Это наиболее стабильная сборная. Наверное, против нее придется сложнее всего. Будем биться.

— Какие-то цели на Лигу наций есть? Или все же главное — отборочный турнир на ЧМ-2026?

— Конечно, ставим задачу. Она конкретная — сохранить место в лиге В. Мы же молодежь тоже сейчас развиваем, чем больше конкуренция, тем больше обучаемся. Поэтому цель — остаться в более сильном дивизионе Лиги наций. В лигу А непросто пробиться, но такие у нас амбиции.

— Как Черчесов проявил себя с профессиональной и человеческой точек зрения за два месяца работы главным тренером сборной Казахстана?

— Если брать профессиональные качества, то о них свидетельствует его реноме. Говорят же — всему свое время. Мне кажется, сейчас у Станислава Саламовича должен получиться интересный период в работе. Специалист, который пережил и поражения, и большие победы, ориентируется намного быстрее. Поэтому думаю, что он реализует свои знания в Казахстане. А как человек — очень порядочный и конкретный. Вот что мне в нем нравится.

— Какой вариант сборной России при Черчесове вам больше всего импонировал?

— Мне каждый нравился, потому что тренер не повторялся. Он хорошо видит команду. Мы делали модель компетенции, анализировали ситуацию — и скажу, во всех составах сборной России Черчесов применял достаточно интересный подход.

— А кто стал инициатором приглашения Станислава Саламовича? Кто вел переговоры? Как быстро и плавно они прошли?

— Инициатива исходила от меня. У нас есть база данных по тренерам. Когда мы пишем модель компетенции, то определяем, какой специалист должен возглавлять сборную Казахстана. Черчесов под эти требования подходит лучше всех из кандидатур, которые рассматривали. Переговоры тоже вел сам — и они, как видите, прошли успешно. Звезды сошлись: и время нужное оказалось, и то, что Станислав Саламович мог позволить себе подписать контракт.

— Его будущее зависит от результата в Лиге наций? Или прицел все же на отбор на чемпионат мира?

— Сказал бы по-другому. Принять национальную команду в качестве главного тренера — крупный проект. Для Черчесова это так. И для него, естественно, важен счет на табло. Вижу его подход, его ответственность и думаю, он знает, что делает. Поэтому мы ждем от Станислава Саламовича результата. А эффектом от него может быть все что угодно: будущее — следствие того, что Черчесов делает сейчас. И тренер ответственно подошел к такому солидному проекту.

Нуралы Алип. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Алип — боец. Он не любит, когда за него тревожатся

— Первый матч в Лиге наций — дома с норвежцами 6 сентября. При этом тур национального чемпионата Казахстана прошел 31 августа. Не маловато времени на подготовку?

— Да, конечно, но таков календарь. Расписание, ничего не поделаешь, мы не могли сейчас что-то лучше придумать по времени. Так получилось.

— Как говорил в свое время Валерий Газзаев, национальный чемпионат — святое.

— Да, верно. Валерий Георгиевич прав.

— Не очень хорошая ситуация в сборной с травмированными...

— Да, есть ребята, на которых рассчитывали, они восстанавливаются. Мы достаточно большое внимание уделяем этому процессу. Раз человек в сборной, значит, он в семье. Мне нравится, что футболисты неравнодушны: очень хотят выступать за национальную команду. Они мучаются, но лечатся. Думаю, сейчас врачи сделают все, чтобы травмированные игроки встали в строй. Дальше развивать тему не хочется, потому что она заставляет меня тревожиться и переживать. Будем молиться.

— Вас беспокоит то, что один из лидеров сборной Алип не всегда выходит в стартовом составе в «Зените»?

— Давайте так. Нуралы же боец?

— Безусловно.

— За которого, как я понимаю, вообще нельзя тревожиться, играет ли он или не играет, — потому что это оскорбляет Нуралы. И мне нравится в нем это качество. Немного буду нескромным — на меня в этом похож.

Так как-то интересно получилось, что все ребята как на подбор. Даже смеемся — мы практически все одной крови. Вот эти тревоги, сомнения — это враг спорта вообще. Не имеем на подобное права. Должны душой переживать друг за друга, но вот эти чувства убирать — неуверенность и так далее. Ребята все хорошо понимают. Считаю, это мужское начало Алипа проявляется — его оскорбляет, когда за него тревожатся.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Трансферы в РПЛ? Только за!

— Зайнутдинов мог летом оказаться в «Зените»?

— Да, было много разговоров и предложений. Со мной он тоже советовался. Знаете, это его выбор. Поддерживаю любые решения Бахтиера, сделанные осознанно. Я ему так и сказал: «Конечно, надо со всеми проконсультироваться. И с главным тренером сборной, и вообще в целом». И в итоге Зайнутдинов остался в «Бешикташе». Уважаю такой выбор и считаю, что Бахтиер правильно делает — как говорится, заточился уже на Европу, пусть дальше идет. Но я поддержал бы его трансфер в «Зенит».

— По поводу перехода Самородова в «Ахмат» что скажете?

— Рад за него. Это молодой парень, и мне кажется, что этот путь для него сейчас очень правильный. Российский футбол достаточно хорош и способен стать для Максима интересным трамплином. Парень уже принес пользу своей бывшей команде «Актобе», стране. Это один из первых за 30 лет иностранных трансферов у нас наряду с Алипом. Считаю, что Самородов идет верной дорогой.

— А когда нам ждать следующих таких переходов?

— Еще раз хочу сказать, что уровень футбола в России очень достойный. Поэтому это хороший трамплин для дальнейшего роста. Поддерживаю, если ребята станут такие решения принимать. Потому что мы же постоянно отслеживаем, смотрим, что происходит, какая тенденция роста сейчас. Я считаю, что это хорошие шаги.

Поэтому, конечно, ждем новых трансферов. Сейчас такая задача перед Станиславом Саламовичем стоит, чтобы как минимум 50 процентов игроков национальной команды начали выступать в Европе, в России или где-либо еще за рубежом. Это очень важно, чтобы они раскрывали свой потенциал. Плюс, когда профессиональный футболист уезжает в другой клуб, это некая эмоциональная свежесть. Вот даже задачу главному тренеру сборной поставил.

Заинтересованы в матче с Россией

— В середине лета вы побывали в Санкт-Петербурге в гостях у «Зенита». Как вам та поездка?

— Я впечатлен. Особенно понравился клубный менеджмент: подход, организация, настолько все продумано, четко. И результаты у команды соответствующие. А главное, люди хорошие. Словом, очень грамотная структура, система отлажена. Классный обмен опытом получился.

Мы тоже разные проекты сейчас ведем в Казахстане. И уже договорились, что будем обмениваться мнениями и так далее.

— А как вы смотрите на организацию товарищеского матча между сборными России и Казахстана?

— Встречи подобного уровня — это всегда хорошо. Футбол несет в себе миссию объединять, это огромная семья. Поэтому очень заинтересованы в такой игре. Сейчас задачу перед Станиславом Саламовичем ставим — когда, какие и с кем товарищеские матчи проводить. Это — в его графике и компетенции.

— Как вам новый формат Лиги чемпионов? Нравится?

— Считаю, он открывает для всех новые возможности. Увеличилась вероятность попадания в основной турнир ЛЧ. Абсолютно верный шаг УЕФА, хорошее решение. И именно сам формат проведения продуманный. Конечно, всегда можно что-то искать, наверное, кто-то лучше предложит, но я пока такого не вижу.

— Как смотрите на перспективы казахстанских клубов в еврокубках? Ведь в этом розыгрыше там выступит только «Астана», которая пробилась в общий этап Лиги конференций.

— Я вижу перспективу: максимум два года — и вы станете свидетелями результатов наших команд. Сейчас идет становление — внедряем стандарты управления по всему циклу футбола. Чувствую, что уже в следующем году начнутся конкретные изменения — говорю о качестве. Например, прямое последствие решения по лимиту на легионеров — игровое время казахстанских футболистов выросло в полтора раза.

— Это вы официальный подсчет ведете?

— Да, мы прямо время считаем. То есть представляете, какой эффект? Сейчас эту конкуренцию с иностранцами наши ребята начинают выдерживать. Плюс подходы стали более продуманными. Мы же не просто стандарты управления внедряем в клубах, предоставляем всевозможные программы для менеджмента. На различных семинарах проводим обучение, стремимся полностью систематизировать работу. По крайней мере пять-шесть команд точно выстрелить должны в ближайшее два года. У нас такой подход — наука работает.