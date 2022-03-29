Маклаков ожидает массового оттока легионеров из «Спартака» и РПЛ

Актер и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков прокомментировал возможный уход защитника красно-белых Айртона во «Фламенго».

«Наверное, потеря Айртона будет ощутимой, но он плохо играл в этом сезоне. Если хочет уйти, пусть уходит. Сейчас вообще сложно понять, кто является незаменимым в «Спартаке».

Учитывая политическую ситуацию, ожидаю массового оттока легионеров из команды и РПЛ. Будет закрытый чемпионат. Возможно, в этом есть даже позитивные вещи. Будут развиваться наши. В «Спартаке» есть кем упаковывать команду. Из этой ситуации будет даже больше пользы», — приводит «Всепроспорт» слова Маклакова.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может продать Айртона за 10 миллионов евро. Сегодня, 29 марта стало известно, что 24-летний бразилец улетел на родину.