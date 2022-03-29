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Маклаков ожидает массового оттока легионеров из «Спартака» и РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Актер и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков прокомментировал возможный уход защитника красно-белых Айртона во «Фламенго».

«Наверное, потеря Айртона будет ощутимой, но он плохо играл в этом сезоне. Если хочет уйти, пусть уходит. Сейчас вообще сложно понять, кто является незаменимым в «Спартаке».
Учитывая политическую ситуацию, ожидаю массового оттока легионеров из команды и РПЛ. Будет закрытый чемпионат. Возможно, в этом есть даже позитивные вещи. Будут развиваться наши. В «Спартаке» есть кем упаковывать команду. Из этой ситуации будет даже больше пользы», — приводит «Всепроспорт» слова Маклакова.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может продать Айртона за 10 миллионов евро. Сегодня, 29 марта стало известно, что 24-летний бразилец улетел на родину.

Источник: https://www.vseprosport.ru/lenta/2022/03/28/maklakov-ob-uhode-ajrtona-iz-spartaka-uchityvaja-politicheskuju-situaciju-ozhidaju-massovogo-ottoka-legionerov-iz-komandy-i-rpl

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
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 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
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28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
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