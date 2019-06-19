Леонид Слуцкий: "Смолов всю жизнь мечтает играть за рубежом"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в интервью "СЭ" высказался по поводу причин неудачного выступления нападающего Федора Смолова на чемпионате мира в России. По его словам, форвард достаточно приспособлен, чтобы заиграть за рубежом.

– Федя – очень качественный футболист, он много что умеет, – сказал Слуцкий. – Но чемпионат мира – это испытание. Ты подходишь к нему в статусе лидера, двукратного лучшего бомбардира чемпионата России. Понимаешь, что это твоя лебединая песня, шанс уехать… Федя всю жизнь мечтает играть за рубежом. Он, наверное, самый адаптированный из наших футболистов, блестяще говорит на английском, у него был опыт, пусть и неудачный, игры в "Фейеноорде".

Но всегда непредсказуемо, как поведет себя организм при огромном стрессе. Ты не можешь это представить, не можешь это знать. Наверное, что-то где-то сложилось не так, как он рассчитывал. Но об этом лучше спросить у него. (Отдел футбола "СЭ")

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