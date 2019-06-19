Леонид Слуцкий: "С Заболотным, признаю, ошибся, не рассмотрел"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в интервью "СЭ" признался, что его не удивили критические слова со стороны Тимура Жамалетдинова, который был арендован польским "Лехом". Он подчеркнул, что редко ошибался в потенциале игроков.

– А вас шокировало заявление Жамалетдинова, которое он сделал после перехода в "Лех"?

– Нет. Приведу пример. Совсем недавно состоялась свадьба у Караваева. На ней был его друг, с которым они тренировались еще в школе, дубле ЦСКА. И этот молодой человек подходит ко мне: "Леонид Викторович, я на вас так сильно раньше обижался, потому что вы меня не ставили в основной состав. А вот сейчас я понял, что вы были правы".

Но дело в том, что этот парень на моем горизонте никогда не находился. Он никогда не тренировался с основой, не проходил с нами сборы. В моей голове у него даже не было шанса. А он думал, что достоин первой команды…

Ситуация, примерно как с интервью Ники Пилиева, который заявил: "Слуцкий – слабый тренер". Я только принял ЦСКА, толком не поработал с парнем. Пилиев тут же вышел на замену в матче с "МЮ", поскольку был игроком обоймы и я не имел достаточно глубокого представления о его игровых качествах. Через два дня после того матча Ника улетел оперировать межпозвоночную грыжу. После операции футболист полностью потерял скорость. Мы взяли его на первый сбор, после которого мне было понятно, что он неконкурентоспособен. Все. В моей голове темы Пилиева не было, а Ника всю жизнь несет в себе ту ситуацию, думает, что его загубили. Я с ним провел тренировок 10, при мне он сыграл 20 минут против "МЮ" через три дня после моего прихода в ЦСКА.

Ни один футболист, который прошел через сито ЦСКА и не попал в основу за все время, что я работал в клубе, в дальнейшем не убедил, что был достоин играть за красно-синих. Да, кто-то стал игроком премьер-лиги, но…

– А как же Заболотный? Он же стал легендой!

– (смеется) Понимаю иронию в ваших словах. Что ж, вы считаете, что он мог бы, а я считаю, что он вряд ли мог бы потянуть. Тот же Артур Нигматуллин – прекрасно к нему отношусь, но он ведь и в "Арсенале" не всегда выходит на поле. Если назовете хоть один пример, кроме Заболотного… С Антоном признаю, ошибся, не рассмотрел. (улыбается) (Отдел футбола "СЭ")

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