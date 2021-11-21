Слуцкий: «У нас одни и те же игроки травмированы»
21:51
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал удаление защитника Оливера Абильдгора в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (2:1).
— Оцените игру Абильдгора в этом сезоне: он в числе лидеров по голевым ошибкам, сегодня тоже сыграл не аккуратно и удалился. Хотя, как кажется, в прошлом сезоне выглядел надежнее.
— Он сегодня еще и гол забил. Надо в статистику включать еще и гол.
— Откуда в «Рубине» такая эпидемия травм?
— У нас одни и те же игроки травмированы. Деспотович — давно. Самошников получил механическую травму в игре с ЦСКА, Шатов даже вынужден был приостановить карьеру. Просто у нас не такая большая обойма. Но нет тех, кто вновь травмирован.
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