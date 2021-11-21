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Слуцкий: «У нас одни и те же игроки травмированы»

21:51
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал удаление защитника Оливера Абильдгора в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (2:1).

— Оцените игру Абильдгора в этом сезоне: он в числе лидеров по голевым ошибкам, сегодня тоже сыграл не аккуратно и удалился. Хотя, как кажется, в прошлом сезоне выглядел надежнее.

— Он сегодня еще и гол забил. Надо в статистику включать еще и гол.

— Откуда в «Рубине» такая эпидемия травм?

— У нас одни и те же игроки травмированы. Деспотович — давно. Самошников получил механическую травму в игре с ЦСКА, Шатов даже вынужден был приостановить карьеру. Просто у нас не такая большая обойма. Но нет тех, кто вновь травмирован.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
21 нояб, 19:30. Фишт (Сочи)
Сочи
1:2
Рубин
Голы
Родригау, 27 (1:0), Абильдгор, 31 (1:1), Дрейер, 81 (1:2)
Сочи
Заболотный Родригау Терехов Цаллагов Юрганов Заика (Прохин, 65 ) Маргасов Юсупов (Ангбан, 86 ) Бурмистров (Воробьев, 71 ) Нобоа (Жоаузинью, 86 ) Кассьерра (Дуганджич, 85 )
Рубин
Дюпин Уремович Зотов Тальби Хван Ин Бом Бакаев (Мусаев, 69) Дрейер Зуев (Костюков, 46) Абильдгор Онугха (Игнатьев, 78) Хакшабанович
Предупреждения
Заика 22  -  Абильдгор 24, Зуев 26, Онугха 78, Игнатьев 83
Удаления
Юрганов 59
Судьи
Алексей Матюнин (Москва) Илья Елеференко (Москва) Алексей Воронцов (Ярославль)
ВАР
Москалев (Воронеж) Мурашов (Москва)

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Владислав Зимагулов все материалы автора

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