Леонид Слуцкий: "Готов сделать благотворительность вторым делом своей жизни"

Почему в нашем детском футболе полный мрак? Объясняем на примере города Волгограда, где не дают Леониду Слуцкому делать добрые дела.

– Как долго вы готовы заниматься благотворительностью?

– Если вопрос решится, будет какой-то мой собственный проект, готов заниматься этим всю жизнь. Сделать это вторым делом своей жизни. Вложить те средства, что я заработал. Потому что это реальная помощь. Все кричат про детей, первый лозунг – "поднимем детско-юношеский футбол!". Всегда и у всех, да только никто ничего не делает. А у нас реально школа с нуля за три года стала одной из ведущих в зоне "Черноземье". Мальчишки и в Москве играют, и в Голландию приезжают. Нет задачи стать лучшей в стране, есть задача внутри школы создать такие условия, чтобы большее количество детей уехало в ведущие школы. Я не собираюсь подменять собой условный "Краснодар", ЦСКА, "Спартак", "Зенит" и так далее, моя задача – подготовить кадры в том числе для них.

– Вы ничего с этого не получите.

– Зато я дам 250 мальчишкам шанс стать профессиональными футболистами. (Отдел футбола "СЭ")

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