Леонид Федун: "Очень признателен Комбарову и Глушакову"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" признался, что благодарен Дмитрию Комбарову и Денису Глушакову. Игроки этим летом покинули московский клуб.

– Мы тут делали интервью с Зе Луишем. Он согласился, что слишком много народу в "Спартаке". Как найти баланс, как резать мясо?

– Резать мясо не надо. Все, что было надо, мы уже отрезали. Игроки, которые должны были уйти, ушли. Кстати, я очень признателен Комбарову и Глушакову – как нашему капитану. Они многое для "Спартака" сделали, но время есть время. Поэтому они ушли. Признателен Боккетти.

Если говорить дальше, то у нас есть футболисты, которые составляют актив клуба. И просто так ими разбрасываться не собираюсь. Будет хорошее предложение по любому игроку, продадим. Не будет – останутся все. Все, кто есть, добавляют ту или иную вариативность. Да, может быть, подготовка сложнее, но за всех заплачены немалые деньги, они дорого стоят, и бесплатно отдавать никого не будем. (Дмитрий Зеленов)

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