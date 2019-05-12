Леонид Федун: "Ничего особенного не произошло. Боремся за Лигу Европы"

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал игру и результат матча 28-го тура чемпионата России – красно-белые победили "Уфу" (1:0).

Единственный гол на счету Зе Луиша. После этого матча красно-белые набрали 46 очков и занимают 4 место в таблице.

– Победили, взяли три очка, – говорит Федун. – Ничего особенного не произошло. Боремся, боремся за Лигу Европы. (Сергей Егоров)

Имена новых руководителей "Спартака" будут объявлены 14 мая //

Что нужно "Спартаку" для попадания в Лигу чемпионов

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