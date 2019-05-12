Что нужно "Спартаку" для попадания в Лигу чемпионов

Победа в домашнем матче 27-го тура премьер-лиги над "Уфой" (1:0) существенно не увеличила шансы красно-белых на попадание в Лигу чемпионов.

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Теоретически "Спартак" еще может стать даже вторым. Для этого необходимо, чтобы сошлись все условия:

а) "Спартак" побеждает в обеих оставшихся встречах;

б) "Локомотив" проигрывает оба матча;

в) "Краснодар" не выигрывает ни одну из оставшихся встреч;

г) ЦСКА не набирает больше шести очков – допустим, проигрывает сегодня "Зениту".

Если хотя бы одно из этих условий соблюдено не будет, красно-белые не завоюют серебро.

Относительно высокие шансы у "Спартака" на третье место. Для этого необходимо победить в обоих матчах (условие "а"), а так же, чтобы сошлись два условия из оставшихся трех ("б", "в" и "г").

Если же "Спартак" набирает лишь четыре очка, то ему необходимо надеяться на два поражения "Краснодара", а также на то, что ЦСКА не возьмет более четырех очков. (Алексей Мороз)

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