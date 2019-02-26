Леонид Федун: "Критика Измайлова и Родионова - это проплаченные акции против "Спартака"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "Известиям" отметил, что доволен работой менеджмента клуба. По его словам, критика в адрес вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова - это проплаченные акции.

– У оперативного менеджмента "Спартака" в лице вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова положение такое же? Им нужно показать конкретный результат, чтобы сохранить свои позиции в клубе?

– А что им нужно показывать? У нас разве есть проблемы с финансами? Или проблемы с посещаемостью и инфраструктурой? Что еще от менеджмента нужно?

– Но ведь Измайлова и Родионова критиковали за увольнение Массимо Карреры и трансферную политику…

– Убежден, что это были проплаченные акции против менеджмента. И мы знаем, кто все это проплатил. Дальше что? Я по крайней мере не вижу повода для претензий к нашим руководителям. Для меня есть один критерий: насколько выполняются те требования, которые стоят перед "Спартаком". Это связано с имеющимися финансовыми возможностями, тем, насколько эффективно тратятся деньги, насколько эффективно управление командой и как выполняются планы главного тренера по селекции. Пока все эти вещи исполняются, никаких перемен не будет. Как только это прекратится, естественно, в клубе появятся новые руководители.