Леонид Федун: "Кононову нравится Баду"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" отметил, что главному тренеру Олегу Кононову нравится полузащитник "Вольфсбурга" Малкольм Баду​, тренирующийся на сборе красно-белых.

– Среди болельщиков уже пошли разговоры, что Цорн пытается "протолкнуть" в команду представителей агентства, которое он возглавлял до прихода в "Спартак". Что ответите?

– Нет такого. Видели Понсе? Никакого отношения не имеет. Что касается двух молодых ребят, то мы берем их бесплатно для "Спартака-2". Я спросил про молодого немца Баду. Кононову парень нравится. Но пардон, он придет за такие же деньги, как пришли другие игроки в "Спартак-2". Если мы его возьмем. Позиции левого и правого защитников дефицитны.

– Зачем "Спартаку" голкипер Романьоли?

– У нас два вратаря получили травму. Взяли Романьоли, чтобы посмотреть, как раскроется. Он же в "Спартаке-2", здесь его держим для тренировок. Экономически на клубе это никак не сказывается. (Дмитрий Зеленов)

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