Леонид Федун: "Кононов в любом случае отработает свой контракт до конца"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "Известиям" отметил, что ему нравится работа Олега Кононова на посту главного тренера. По его словам, белорусскому специалисту нужно дать время, чтобы улучшить игру "красно-белых".

– "Спартак" в начале зимнего подготовительного периода выиграл турнир в Катаре, а затем неудачно проводил контрольные матчи.

– Подготовительный период не считается (улыбается). Уже 3 марта у нас игра с "Краснодаром" – там все и увидим. В этот день поймем, готов ли "Спартак" бороться за высокие места в нынешнем сезоне. Чемпионат возобновится для нас сразу двумя значимыми матчами: после "Краснодара" 10 марта нам играть с "Динамо". А потом еще предстоят встречи с "Зенитом" и ЦСКА. Так что уже в марте всё будет ясно.

– Какой результат "Спартак" должен показать, чтобы Олег Кононов продолжал работать в клубе?

– Кононов в любом случае отработает свой контракт до конца (его договор с красно-белыми рассчитан до лета 2020 года. – "Известия"). Мне нравится, как он взаимодействует с командой, как он строит игру. Но ему нужно время – чудес не бывает.