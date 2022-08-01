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Селюк: «Не верю, что Федун уйдет, потому что Зарема увлеклась футболом»

Агент Селюк не верит, что Федун уйдет из «Спартака»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Известный агент Дмитрий Селюк заявил, что считает слухи об уходе Леонида Федуна из «Спартака» ложью.

«Я не верю, что Федун уйдет. Слухи слухами, что ему уходить? Президент «Барселоны» Жоан Лапорта свой период времени побыл без футбола — взял и вернулся обратно. Если б Федун был молодой парень, мог бы чем-то увлечься. Но Зарема решила увлечься футболом, как говорится, видит себя в нем. Взять и уйти — куда уйти? Деньги есть — просто смотреть, загорать на пенсии? Ну, не думаю, что он уйдет», — приводит слова Селюка Eurostavka.ru.

Также агент поделился мнением о том, что Федуна в «Спартаке» может заменить Ашот Хачатурянц.

«Приход Хачатурянца? Одно другого не исключает. Хачатурянц может прийти как генеральный директор. Каким-нибудь или акционером на определенный процент, как вице-президент «Лукойла» Джеван Челоянц в свое время. Но чтобы полностью Федун ушел, а Хачатурянц пришел и полностью все изменил — я в это не верю», — заявил Селюк.

26 июля появилась информация о том, что Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака». Сообщалось, что управлением клуба может заняться представитель титульного спонсора клуба, первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин, при этом Федун останется миноритарным владельцем акций клуба.

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/selyuk-ne-veryu-chto-fedun-uydet-potomu-chto-zarema-uvleklas-futbolom
ФК Спартак (Москва)
Ашот Хачатурянц
Дмитрий Селюк
Леонид Федун
1
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 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
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П
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