Ледяхов: «Имидж «Спартака» — немаловажный фактор в деле Промеса»

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов ответил на вопрос, что стоит делать московскому клубу после вынесения приговора форварду Квинси Промесу.

«Юристы будут разбираться в деле Промеса. Да, в России Квинси может остаться, но он не сможет никуда выезжать. Имидж «Спартака» тоже немаловажный фактор в этом деле. Нужно взвесить все за и против. Думаю, клуб все решит в этой ситуации», — приводит «РБ Спорт» слова Ледяхова.

19 июня стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Футболист ударил ножом в колено своего двоюродного брата во время семейной ссоры.