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Сегодня, 11:00

Ранджелович призвал сомневающихся легионеров приезжать в Россию: «Родители счастливы, что я здесь играю»

Ранджелович рассказал о своих сомнениях перед переходом в РПЛ
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Сербский полузащитник «Рубина» Лазар Ранджелович в интервью «СЭ» рассказал о своих сомнениях перед переходом в РПЛ.

«Были сомнения перед переездом в Россию, но, приехав, я увидел, что все нормально, жизнь продолжается. За два года в России не возникло никаких проблем и страха. Сейчас даже младший брат живет со мной, в Казани, а родители, которые изначально тоже сомневались, счастливы, что я играю в России. Поэтому тем, кто думает над трансфером, могу посоветовать: приезжайте!» — сказал Ранджелович «СЭ».

В сезоне-2022/23 Ранджелович выступал за «Урал» на правах аренды.

В этом сезоне полузащитник выступает за «Рубин». Контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.

«После бани с президентом «Урала» три дня думал, что я умер!» Ранджелович — о России, Сербии и Джоковиче

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Урал
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Агент Роши сообщил, что игрок счастлив ЦСКА
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

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 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
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Квинси Промес

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Роман Ежов

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