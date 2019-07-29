Ларссон и Шюррле пройдут медосмотр "Спартака" 30 июля

По данным "СЭ", нападающие швед Йордан Ларссон и немец Андре Шюррле завтра, во вторник 30 июля, пройдут медобследование для "Спартака".

В случае успешного прохождения с ними будут подписаны контракты. Трансфер Ларссона – возмездный из шведского "Норчепинга" (порядка 4 миллионов евро), Шюррле будет взят в аренду у "Боруссии" из Дортмунда.

Прошедший сезон Шюррле провел в аренде в "Фулхэме". На его счету 6 голов в 25 матчах.

22-летний Ларссон, сын знаменитого экс-нападающего сборной Швеции и "Барселоны" Хенрика Ларссона, в нынешнем сезоне он лидирует в споре бомбардиров шведской лиги – 11 голов в 16 матчах. (Вячеслав Короткин)