Лапочкин считает, что арбитры правильно разобрались с неназначенным пенальти на Круговом

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал неназначение пенальти в конце матча 22-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом» (1:2).

Мяч отскочил от газона в направлении руки защитника петербургского клуба Данила Кругового. Это произошло в штрафной площади «Зенита», поэтому тренеры и игроки московской команды сигнализировали главному арбитру о пенальти. Однако Павел Кукуян посчитал, что в данном эпизоде не было нарушения правил, ассистенты ВАР его поддержали.

«Абсолютно правильно разобрались арбитры. И главный арбитр сам все видел, и ВАР быстро проверил. Сначала мяч попадает в грудь, левая рука Кругового, наоборот, уходит от мяча. Поэтому нельзя говорить, что это нарушение правил. Абсолютно правильно продолжили игру», — приводит «РБ Спорт» слова Лапочкина.

«Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. «Локомотив» занимает 11-ю строчку, имея в активе 25 очков.