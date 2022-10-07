Лахтер: «Гай Ричи заинтересовался Аршавиным»
Известный футбольный агент Деннис Лахтер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об общении с режиссером Гаем Ричи, которого заинтересовали подробности перехода Андрея Аршавина в «Арсенал».
— История с Шавой — реальный Голливуд! Не так просто ко мне обращались сценаристы Гая Ричи.
— Мы ушам не верим.
— Это правда, Ричи заинтересовался! Обратите внимание, у него во всех фильмах присутствуют кагэбэшники, русские мафиози... Сказал мне просто: «Слышь, жид! Мне в вашей гребаной истории даже придумывать ничего не надо!»
— Это Ричи — вам?
— Ну да. Он же из района, где куча евреев. Звучит не оскорбительно — это будто черный говорит черному: «ниггер». Так, по-братски. Меня антисемитская тема вообще не трогает.
— Про Аршавина мы еще поговорим, но тему Гая Ричи упускать не имеем права. Как с ним-то жизнь свела?
— За «Тоттенхэм» и «Арсенал» болеют огромные части еврейской диаспоры Лондона. Когда я контактировал по поводу Аршавина с «Тоттенхэмом», мне звонили люди, приглашали на шабат: «Мой дом — твой дом». Лондонские евреи — хлебосольные.
Как-то образовался свободный день. Тут звонок: «Что делаешь?» — «Ничего. В музей Виктории и Альберта, может, схожу...» — «Давай к нам!» Ну и поехал. Дом такой нехилый. В одном зале гремит музыка, движ. В другом — пастораль. Публика разношерстная. Много людей, увлекающихся изучением каббалы. Я понял: сейшен будет веселый.
— Все оправдалось?
— В Израиле главный по каббале Михаэль Лайтман, в Англии — свой парень. Мне его показали в толпе. Честно говоря, чувствовал себя неуютно. Одеты все странно. Какие-то мужчины напомаженные. У меня сразу ассоциация определенного толка.
— Это ясно.
— У них свои беседы, а я-то зачем здесь? Указывают на женщину в кожаных штанах. «Узнаешь?» — «Вроде на Мадонну похожа. Отдаленно...» — «Мадонна и есть!» Она ведь тоже про каббалу. Хоть с Ричи уже была в разводе. Этот человек, который мне рассказывал про гостей, вдруг задумался и спрашивает: «А дом чей?» Откуда я знаю? Он усмехнулся: «Сейчас хозяин появится. Любит он быть в центре внимания!»
Дальше подходит мужик, которого знаю по Израилю. У него по всему миру сеть магазинов Castro. Говорит: «Надо тебе пообщаться с людьми. Есть интерес...» — «Интерес к чему?» — «Тебе объяснят!» Следом со мной начинает говорить по-русски какой-то человек. Чувствуется, это язык для него не родной. Немного развязный, через слово «f***». Оказалось, парень из команды Ричи!
— Что хочет?
— Абсолютно серьезно: «Снять бы нам кино про переход Аршавина». Я так понял, это будет эпизодом какого-то фильма. А потом ко мне уже и Ричи подошел, произнес ту самую фразу — про гребаную историю.
— Так будет футбольная линия в каком-то его фильме?
— Понятия не имею. Больше не пересекались.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1