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7 октября, 10:00

Лахтер: «Гай Ричи заинтересовался Аршавиным»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Известный футбольный агент Деннис Лахтер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об общении с режиссером Гаем Ричи, которого заинтересовали подробности перехода Андрея Аршавина в «Арсенал».

— История с Шавой — реальный Голливуд! Не так просто ко мне обращались сценаристы Гая Ричи.

— Мы ушам не верим.

— Это правда, Ричи заинтересовался! Обратите внимание, у него во всех фильмах присутствуют кагэбэшники, русские мафиози... Сказал мне просто: «Слышь, жид! Мне в вашей гребаной истории даже придумывать ничего не надо!»

— Это Ричи — вам?

— Ну да. Он же из района, где куча евреев. Звучит не оскорбительно — это будто черный говорит черному: «ниггер». Так, по-братски. Меня антисемитская тема вообще не трогает.

— Про Аршавина мы еще поговорим, но тему Гая Ричи упускать не имеем права. Как с ним-то жизнь свела?

— За «Тоттенхэм» и «Арсенал» болеют огромные части еврейской диаспоры Лондона. Когда я контактировал по поводу Аршавина с «Тоттенхэмом», мне звонили люди, приглашали на шабат: «Мой дом — твой дом». Лондонские евреи — хлебосольные.

Как-то образовался свободный день. Тут звонок: «Что делаешь?» — «Ничего. В музей Виктории и Альберта, может, схожу...» — «Давай к нам!» Ну и поехал. Дом такой нехилый. В одном зале гремит музыка, движ. В другом — пастораль. Публика разношерстная. Много людей, увлекающихся изучением каббалы. Я понял: сейшен будет веселый.

— Все оправдалось?

— В Израиле главный по каббале Михаэль Лайтман, в Англии — свой парень. Мне его показали в толпе. Честно говоря, чувствовал себя неуютно. Одеты все странно. Какие-то мужчины напомаженные. У меня сразу ассоциация определенного толка.

— Это ясно.

— У них свои беседы, а я-то зачем здесь? Указывают на женщину в кожаных штанах. «Узнаешь?» — «Вроде на Мадонну похожа. Отдаленно...» — «Мадонна и есть!» Она ведь тоже про каббалу. Хоть с Ричи уже была в разводе. Этот человек, который мне рассказывал про гостей, вдруг задумался и спрашивает: «А дом чей?» Откуда я знаю? Он усмехнулся: «Сейчас хозяин появится. Любит он быть в центре внимания!»

Дальше подходит мужик, которого знаю по Израилю. У него по всему миру сеть магазинов Castro. Говорит: «Надо тебе пообщаться с людьми. Есть интерес...» — «Интерес к чему?» — «Тебе объяснят!» Следом со мной начинает говорить по-русски какой-то человек. Чувствуется, это язык для него не родной. Немного развязный, через слово «f***». Оказалось, парень из команды Ричи!

— Что хочет?

— Абсолютно серьезно: «Снять бы нам кино про переход Аршавина». Я так понял, это будет эпизодом какого-то фильма. А потом ко мне уже и Ричи подошел, произнес ту самую фразу — про гребаную историю.

— Так будет футбольная линия в каком-то его фильме?

— Понятия не имею. Больше не пересекались.

Арсен Венгер, Андрей Аршавин и&nbsp;Деннис Лахтер. Деннис Лахтер: «Аршавин — душный. Венгер называл его «гребаный гном»

Андрей Аршавин
Деннис Лахтер
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И В Н П +/- О
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
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 - : -
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