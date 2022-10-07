Лахтер: «Аршавин — душный. Когда говорю про его патологическую жадность, я не приукрашиваю»
Известный футбольный агент Деннис Лахтер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своем бывшем клиенте Андрее Аршавине.
— С Аршавиным после ухода хоть раз сели, нормально поговорили?
— Нет. Изредка встречались лицом к лицу. Его «Кайрат» приезжал играть с «Маккаби» Тель-Авив.
— У вас было желание объясниться с Аршавиным?
— Ни малейшего. Думаю, у него должно было возникнуть желание что-то мне рассказать. А я-то что? Это все равно что залезу к вам в карман и вас же попрошу растолковать, зачем я так поступил. Ну, не вяжется!
— Истинная причина всего — простая жадность?
— Конечно! Человек, смалодушничав, сделав пакость, обязательно найдет оправдание своему поведению. Что-то придумает для самого себя.
— Чудеса. Нам казалось, когда идет счет на миллионы, человек перестает жадничать в мелочах.
— Я жил в Голландии — более скупых людей не встречал. До абсурда! Голландский день рождения — пригласить в гости, налить два стакана воды, положить три маслины. Так вот Шава... Это голландец, умноженный на три. В жизни не видел человека с такой патологической жадностью.
— Яркий образ.
— Мы пойдем пиццу есть вчетвером, так перед тем, как принесут счет, Андрюша выйдет в туалет. Чтобы не участвовать в оплате пиццы. Понимаете, о чем я? А разве может нормальный мужик так вести себя с детьми? С алиментами? Вам как-то откликаются эти истории?
— Они выглядят странными.
— Странными? Да это дикость! Отказываться от собственных детей, говорить: «Может, они не мои» — странно?! Я не представляю, что должно случиться, чтобы я жене сказал: «Может, это вообще не от меня дети?»
— Сколько их у вас?
— Восемь.
— Ого! Вы времени не теряете.
— Никогда не теряю. Но есть поступки, после которых люди перестают для меня существовать. Вот и все. Что касается Шавы, он душный. Думаю, сегодня у него не осталось людей из прошлого, с кем поддерживает отношения. Кроме Быстрого. С Аршавиным не общаются ни прежние кенты, включая Кержа и Анюка, ни детские друзья. Андрей так себя ведет, что не оставляет людям шанса даже намекнуть на встречу. Сделать звонок.
— Настолько эгоистичен?
— Даже не эгоистичен! Вот этого как раз в нем нет: «Я — Аршавин»! Хотя цену себе знает. Там много обид идет из детства. Вот и предъявляет счета.
— Тогда можно понять.
— Я тоже в коммуналке жил! И что? Давиться за каждую копейку? Когда говорю про патологическую жадность Аршавина, я не приукрашиваю. То, что есть.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1