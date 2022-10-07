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7 октября, 09:30

Лахтер: «Аршавин — душный. Когда говорю про его патологическую жадность, я не приукрашиваю»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Андрей Аршавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный футбольный агент Деннис Лахтер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своем бывшем клиенте Андрее Аршавине.

— С Аршавиным после ухода хоть раз сели, нормально поговорили?

— Нет. Изредка встречались лицом к лицу. Его «Кайрат» приезжал играть с «Маккаби» Тель-Авив.

— У вас было желание объясниться с Аршавиным?

— Ни малейшего. Думаю, у него должно было возникнуть желание что-то мне рассказать. А я-то что? Это все равно что залезу к вам в карман и вас же попрошу растолковать, зачем я так поступил. Ну, не вяжется!

— Истинная причина всего — простая жадность?

— Конечно! Человек, смалодушничав, сделав пакость, обязательно найдет оправдание своему поведению. Что-то придумает для самого себя.

— Чудеса. Нам казалось, когда идет счет на миллионы, человек перестает жадничать в мелочах.

— Я жил в Голландии — более скупых людей не встречал. До абсурда! Голландский день рождения — пригласить в гости, налить два стакана воды, положить три маслины. Так вот Шава... Это голландец, умноженный на три. В жизни не видел человека с такой патологической жадностью.

— Яркий образ.

— Мы пойдем пиццу есть вчетвером, так перед тем, как принесут счет, Андрюша выйдет в туалет. Чтобы не участвовать в оплате пиццы. Понимаете, о чем я? А разве может нормальный мужик так вести себя с детьми? С алиментами? Вам как-то откликаются эти истории?

— Они выглядят странными.

— Странными? Да это дикость! Отказываться от собственных детей, говорить: «Может, они не мои» — странно?! Я не представляю, что должно случиться, чтобы я жене сказал: «Может, это вообще не от меня дети?»

— Сколько их у вас?

— Восемь.

— Ого! Вы времени не теряете.

— Никогда не теряю. Но есть поступки, после которых люди перестают для меня существовать. Вот и все. Что касается Шавы, он душный. Думаю, сегодня у него не осталось людей из прошлого, с кем поддерживает отношения. Кроме Быстрого. С Аршавиным не общаются ни прежние кенты, включая Кержа и Анюка, ни детские друзья. Андрей так себя ведет, что не оставляет людям шанса даже намекнуть на встречу. Сделать звонок.

— Настолько эгоистичен?

— Даже не эгоистичен! Вот этого как раз в нем нет: «Я — Аршавин»! Хотя цену себе знает. Там много обид идет из детства. Вот и предъявляет счета.

— Тогда можно понять.

— Я тоже в коммуналке жил! И что? Давиться за каждую копейку? Когда говорю про патологическую жадность Аршавина, я не приукрашиваю. То, что есть.

Арсен Венгер, Андрей Аршавин и&nbsp;Деннис Лахтер. Деннис Лахтер: «Аршавин — душный. Венгер называл его «гребаный гном»

Андрей Аршавин
Деннис Лахтер
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
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 11
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Владимир Сычевой

Оренбург

 9
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