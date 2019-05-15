Квинси Промес не против вернуться в "Спартак"

Бывший полузащитник "Спартака" Квинси Промес, ныне выступающий за "Севилью", не против вернуться в московский клуб на правах аренды.

Голландец написал об этом в комментариях к новости о том, что красно-белые рассматривали возможности его аренды, однако эти планы заморожены из-за смены руководства клуба.

– Почему нет, – написал Промес.

Напомним, Промес играл за "Спартак" с 2014 по 2018 год. Его контракт с "Севильей" рассчитан до 2023 года.