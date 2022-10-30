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Кузяев: «Цель «Зенита» — стать чемпионом, мы шаг за шагом движемся к ней»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал победу над «Краснодаром» (1:0) в матче 15-го тура РПЛ.

Кузяев забил единственный гол в матче, реализовав пенальти на 87-й минуте.

«Почему пенальти бил именно я? Во-первых, это тренерская установка — перед матчем обозначается, кто бьет пенальти, и сегодня это был я. Когда исполнил этот удар, Матвей Сафонов слегка задел мяч. На секунду у меня прям сердце остановилось, потому что думал: ну все, он отбил! Но потом я понял, что мяч залетел в ворота, и очень этому обрадовался. И так эмоционально отпраздновали.
Есть ли установка забить рекордное количество мячей или набрать рекордное число очков? Нет, такой установки нет. Мы понимаем, впереди целый круг, еще будут сложные выезды. Первоначальная цель — стать чемпионами, шаг за шагом движемся к ней», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Кузяева.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками в 15 матчах. Команда из Санкт-Петербурга ни разу не проиграла в первом круге — клуб трижды сыграл вничью и одержал 12 побед.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-10-30-daler-kuzyaev-tsel-stat-chempionami-shag-za-shagom-dvizhemsya-k-ney.htm
Далер Кузяев
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РПЛ
ФК Зенит
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 1 : 2
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 2 : 1
30.10 14:00
Сочи – Урал
 2 : 2
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 1 : 0
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 0 : 1
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