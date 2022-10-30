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Сегодня, 22:31

Бородюк считает, что у «Торпедо» хорошие шансы на сохранение места в РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк оценил шансы команды на сохранение места в РПЛ по итогам сезона-2022/23.

«У «Торпедо» есть огромный шанс закрепиться в РПЛ. Потому что другие клубы дают этот шанс. Такие команды, как «Химки», «Факел», «Нижний Новгород», «Локомотив». Отрыв от них небольшой. Знаете, бывает так, что приходит один тренерский штаб и говорит: «Мы на правильном пути». Второй тренерский штаб — то же самое. Так вот, я желаю «Торпедо» найти этот правильный путь. И чтобы было меньше пиара и словоблудия. Тогда у «Торпедо» все будет в порядке. Чего я и желаю команде
В нашем чемпионате нет определенной разницы в занимаемом месте в турнирной таблице. Можно играть здорово, но в любой сфере деятельности есть критерии — это результат. Можно играть очень хорошо, но проигрывать. Сейчас «Урал», к примеру, набирает очки. Хотелось бы, чтобы и у «Торпедо» было так же. За красивый футбол никто три очка не прибавляет», — приводит Metaratings слова Бородюка.

После первого круга чемпионата России-2022/23 «Торпедо» занимает последнее, 16-е место с 6 очками в 15 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/borodyuk-u-torpedo-est-ogromnyy-shans-zakrepitsya-v-rpl-1399702/
Александр Бородюк
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
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30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 1 : 2
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 2 : 1
30.10 14:00
Сочи – Урал
 2 : 2
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 1 : 0
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 0 : 1
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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