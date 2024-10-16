Кузьмичев — о результативности Батракова: «Пугает объем его вклада в результат. Кто заменит его в случае травмы?»

Бывший директор академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичев в комментарии «СЭ» высказался о результативности Алексея Батракова.

На данный момент полузащитник набрал 13 результативных баллов («7+6» по системе «гол+пас») и является лучшим по этому показателю в Европе.

— Результативность Батракова? Тут же все зависит не только от него, важно то, как будут выглядеть партнеры, как будут складываться игры и есть еще много факторов. Его результативность — совокупность таланта самого Алексея и игры остальных футболистов «Локомотива». Но немного пугает то, что он вносит огромный вклад в игру команды, потому что в случае травмы его не смогут заменить, так как у «Локомотива» нет равноценной замены на эту позицию.

Думаю, что команде следует приобрести игрока на эту позицию. Сейчас Михаил Галактионов ставит на позицию десятки Сарвели вместо Батракова, но это не равноценная замена Алексею, — сказал Кузьмичев «СЭ».

В текущем сезоне 19-летний Батраков провел за железнодорожников 14 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 7 забитых мячей и 6 результативных передач. После 11-ти туров команда Михаила Галактионова располагается на 2-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 27 набранными очками.

Даниил Нахлесткин