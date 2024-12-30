Кузьмичев — о заявлении Федорищева: «Складывается впечатление, что история больше про его предшественника»

Известный российский агент Владимир Кузьмичев высказался о коррупционном скандале в российском футболе.

«Политика? Вполне возможно. У меня складывается впечатление, что это история больше про бывшего губернатора. Чтобы было громко, ее решили подсветить через футбол. Все-таки тема по строительству или ЖКХ будет не такой яркой — поговорят, и все сойдет на нет.

Футбол же — самый популярный вид спорта, тут очень большой резонанс. Так что, на мой взгляд, это инструмент, через который хотят поднять проблемы, которые были у предыдущего губернатора. Это только мои мысли. Не факт, что так и есть», — сказал Кузьмичев «РБ Спорт».

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.