Батраков пройдет МРТ в понедельник. У россиянина нет болевых ощущений после стыка с Мантуаном

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

По ходу матча 13-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1) в добавленное ко второму тайму время полузащитник петербургского клуба Густаво Мантуан шипами попал в голеностоп Батракову. 19-летний футболист москвичей был вынужден покинуть поле.

«Что я знаю: по ощущениям самого Алексея вроде бы все нормально. Это место не опухло, нет каких-то болевых [ощущений]. Но МРТ будет сделано только сегодня, результаты будут чуть позже», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В текущем сезоне Батраков провел за клуб 17 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 6 голевых передач. Он возглавляет гонку бомбардиров РПЛ по итогам 13 матчей.