Орлов о Клаудиньо: «Он себя запустил...»

Комментатор Геннадий Орлов после матча «Зенит» — «Локомотив» (1:1) в 13-м туре РПЛ в интервью «СЭ» заметил, что полузащитник питерцев Клаудиньо остановился в своем футбольном развитии.

— Вендел играл после травмы, на это можно сделать скидку. Но что происходит с Клаудиньо? Явно снизил к себе требования! Да, отдал голевой пас. Но в той ситуации игрок его уровня и должен так поступать. От него все ждут гораздо большей остроты! Был же эпизод, когда бразилец из выгоднейшей позиции запустил мяч гораздо выше створа. На пять метров! Такого раньше не было. Клаудиньо, увы, себя запустил. Он не прогрессирует — на месте стоит! — сказал Орлов «СЭ».

После 13 матчей «Зенит» с 30 очками занимает второе место в РПЛ, отставая от «Краснодара» (30) по дополнительным показателям. Кроме того, у «быков» есть один матч в запасе. «Локомотив» (28) идет третьим в турнирной таблице.

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».