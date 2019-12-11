Кульков выписан из больницы. Он борется с раком

Бывший футболист «Спартака» Василий Кульков выписан из больницы. Операция по удалению злокачественной опухоли прошла успешно, сообщает сайт объединения болельщиков красно-белых «Фратрия».

— Всем, кто поддерживал Василия и нашу семью, огромное спасибо! Благодарю замечательных докторов и болельщиков. Без вас мы бы не справились! — сказала жена Кулькова Елена.

Василий сейчас восстанавливается, начал потихоньку выходить на улицу. Доктора говорят, что его организм очень выносливый, потому что он был спортсменом. Пока Василий говорит шепотом, голос еще не восстановился. С божьей помощью надеемся, что все будет хорошо.

Кульков выступал за «Спартак» с 1989-го по 1991-й и с 1995-го по 1997 год. В составе красно-белых он стал чемпионом СССР, в 1991-м году — выиграл серебряные медали, а в 1995 году — бронзовые медали чемпионата России. Летом у Кулькова был обнаружен плоскоклеточный рак пищевода, с тех пор он находился под наблюдением врачей в профильной больнице в Красногорске.