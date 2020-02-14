Бывший нападающий ЦСКА Владимир Кулик прокомментировал «СЭ» слова бывшего президента ЦСКА Шахруди Дадаханова. Экс-глава клуба рассказал, что он и «Локомотив» дали главному судье финала Кубка России-2000 Николаю Левникову по 5 000 долларов.

— Сразу после матча вы сказали: «Это был бы настоящий кубковый матч, если бы не судейство Левникова». Чем вы были недовольны? — вопрос Кулику.

— По-моему, в первом тайме удалили Бокова за фол на Булыкине. Мое мнение, что фола последней надежды не было, красной карточки он не заслуживал, только желтой. Это произошло в середине поля. До ворот — метров 60. Поэтому все и возмущались. Это же было на 12-й минуте. Нам пришлось дальше играть в меньшинстве, что тут еще можно говорить про судейство? Как мы ни старались, у нас не получилось забить больше, чем мы пропустили.

— Что говорил Олег Долматов в раздевалке?

— Так и не вспомню. Но в такой ситуации текст у всех примерно один и тот же. Больше слов вокруг судейства, удаления, игры в меньшинстве...

— Дадаханов сказал, что они с Филатовым дали по 5 тысяч долларов Левникову, чтобы он честно судил. Слышали о таком? И представляете ли вообще?

— Я о подобном не слышал. Представить тоже не могу, потому что не присутствовал при этом. Может, Левникову дал кто-то третий, о ком Дадаханов и Филатов не знают? Может, у того же Левникова было желание не 5 тысяч, а больше получить — и он обиделся на обоих? Может, у него были личные симпатии? Не знаю. Как они там договаривались, и кто кому что давал — пусть сами рассказывают. (Гоша Чернов)