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Кукуян вошел в рекомендательный список арбитров ФИФА

19:15
Павел Кукуян. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Павел Кукуян. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бюро исполкома РФС утвердило список судей, рекомендованных в списки ФИФА в 2021 году в следующих категориях судей: судьи ФИФА, помощник арбитра, женский арбитр и женщина-помощник арбитра, сообщает сайт РФС.

В числе прочих судейский комитет включил в данный список арбитра Павла Кукуяна, который показывает стабильную и качественную работу в РПЛ в сезоне-2020/21. Одним из требований ФИФА для арбитров, является успешное прохождение собеседования на английском языке.

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/212553

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