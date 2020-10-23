Кукуян вошел в рекомендательный список арбитров ФИФА
Бюро исполкома РФС утвердило список судей, рекомендованных в списки ФИФА в 2021 году в следующих категориях судей: судьи ФИФА, помощник арбитра, женский арбитр и женщина-помощник арбитра, сообщает сайт РФС.
В числе прочих судейский комитет включил в данный список арбитра Павла Кукуяна, который показывает стабильную и качественную работу в РПЛ в сезоне-2020/21. Одним из требований ФИФА для арбитров, является успешное прохождение собеседования на английском языке.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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