Куда уйдет Игбун: «Краснодар», ЦСКА, Азия?

По информации «СЭ», нападающий Силвестр Игбун с высокой доли вероятности покинет «Уфу» уже на этой неделе. 28-летний нигериец, не включенный в заявку на победный матч 7-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:0), в августе обозначил руководству клуба свое желание сменить команду

Агент футболиста Йенсен Бек в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил следующее: «Мы говорим с «Уфой» насчет двух конкретных предложений. Два клуба хотят Игбуна и разговаривают с руководством команды из Башкортостана».

По нашим данным, в России на африканца действительно претендуют две команд:

1. «Краснодар», который намерен взять Игбуна в аренду с правом выкупа. «Быки» нуждаются в усилении в связи с травмами Классона и Кабелла и ищут варианты, которые позволят им вписаться в финансовый fair play.

2. ЦСКА (на сегодняшний день этот вариант менее вероятен).

Кроме того, интерес к Игбуну проявляют в Азии, а также несколько европейских клубов.

В «Уфе» пока отказываются от комментариев и говорят, что ясность может наступить ближе ко вторнику.

Игбун выступает за «Уфу» с 2015 года. Провел за команду 117 матчей и забил 27 голов. В активе 28-летнего форварда 6 матчей за сборную Нигерии. Контракт игрока с «Уфой» рассчитан до 30 июня 2020 года. (Виталий Айрапетов)

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