Кучаев заявил, что хотел бы поиграть в Европе

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев заявил, что в будущем хотел бы поиграть в европейском чемпионате.

— Пока у меня действующий контракт с ЦСКА, -цитируют Кучаева «РИА Новости». — На данный момент все мои мысли связаны именно с армейским клубом. Очень хочу побеждать с ЦСКА, двигаться вперед. А дальше будет видно, но не буду отрицать, что со временем хотел бы поиграть и в европейском чемпионате. Комличенко много забивает в Чехии и уже вписал свое имя в футбольную историю этой страны. Ну и, конечно, перед глазами пример Александра Головина, который полностью адаптировался в «Монако», забивает и отдает голевые передачи.

21-летний Константин Кучаев в текущем сезоне провел 19 матчей за ЦСКА и сделал один результативный пас.

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