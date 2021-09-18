В субботу, 18 сентября, состоится матч 8-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Крылья Советов» на своем поле примут «Ростов». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Ростов» набрал четыре очка в противостоянии с «Крыльями» Самарский клуб не обыгрывал ростовчан в рамках премьер-лиги с декабря 2018 года. В текущем чемпионате у «Ростова» всего одна победа в семи матчах.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Крылья Советов» — «Ростов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.