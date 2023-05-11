«Крылья Советов» рассмотрят заявление гендиректора клуба Андреева об отставке 16 мая

Заявление генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева об отставке будет рассмотрено 16 мая, сообщает ТАСС.

«Заявление Вадима Андреева об отставке с поста генерального директора «Крыльев Советов» будет рассмотрено на заседании совета директоров, которое состоится 16 мая», — приводит ТАСС слова пресс-службы самарского клуба.

23 апреля «Крылья Советов» на выезде проиграли «Пари НН» (1:2) в матче 24-го тура РПЛ. На следующий день после поражения Андреев подал в отставку в знак протеста против судейства команды в матчах РПЛ. Позднее экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибочными три решения главного арбитра встречи Романа Галимова.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 26 матчах.