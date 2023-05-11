Евсеев: «У меня репутация сурового мужика? Это обложка»
Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев рассказал о знакомстве с игроками воронежцев.
— Мы видели после матча в «Ростове», как команда реагировала на ваше появление в раздевалке, ваш фирменный прыжок на стол, какие были эмоции. А как команда вас встретила? У Вадима Евсеева-тренера репутация сурового, пусть откровенного и честного, но сурового мужика. Как они на вас смотрели, что они ждали?
— Это по телевизору у всех складывается такое мнение. Обложка — это одно, а в процессе работы — это уже другие отношения с футболистами. В моем понимании сначала надо объяснить, а потом требовать с футболистов. Мы будем сначала рассказывать, что надо сделать, а потом уже требовать.
Мы разобрали игру с «Ростовом», игрокам не надо по много раз повторять одно и то же, они схватывают. Понятно, что есть, кому надо повторять. Будем над этим скрупулезно работать, — сказал Евсеев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
47-летний специалист возглавил «Факел» в начале мая, сменив на посту главного тренера Дмитрия Пятибратова. В дебютном матче под его руководством команда обыграла «Ростов» (2:0). После 26 туров воронежцы с 24 очками занимают 13-е место в РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6