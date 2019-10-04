«Крылья Советов» поддержали болельщика-инвалида

Футболисты «Крыльев Советов» записали видеообращение со словами поддержки болельщику-инвалиду. Также клуб подарил ему именную игровую футболку, сообщает Twitter самарцев.

Футболисты «Крыльев Советов» записали видеообращение со словами поддержки болельщику-инвалиду и подарили ему игровую футболку

https://t.co/SnpdEyvVIs pic.twitter.com/0uoJVjGp1V — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) October 4, 2019

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