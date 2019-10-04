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«Крылья Советов» поддержали болельщика-инвалида

17:04
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Футболисты «Крыльев Советов» записали видеообращение со словами поддержки болельщику-инвалиду. Также клуб подарил ему именную игровую футболку, сообщает Twitter самарцев.

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