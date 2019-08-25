«Крылья Советов» не собираются продавать Соболева

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сообщил, что клуб не собирается продавать нападающего Александра Соболева. На данный момент он возглавляет список лучших бомбардиров премьер-лиги.

— Соболева мы продавать не собираемся в летнее трансферное окно, — приводит ТАСС слова Шашкова. — «Крылья Советов» проиграли «Спартаку», пропустив мяч в добавленное время. Обидное поражение, которое мы абсолютно не заслужили.