«Крылья Советов» на сборе в Сербии проведут пять товарищеских матчей
11:27
«Крылья Советов» на сборе в Сербии проведут пять товарищеских матчей, сообщает пресс-служба клуба. Первая игра состоится 22 июня. График следующих встреч станет известен позже.
В Сербии самарский клуб пробудет до 10 июля. Тренироваться команда будет под Белградом.
По итогам минувшего сезона «Крылья Советов» стали чемпионами ФНЛ и вышли в Премьер-лигу.
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