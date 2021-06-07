«Крылья Советов» на сборе в Сербии проведут пять товарищеских матчей, сообщает пресс-служба клуба. Первая игра состоится 22 июня. График следующих встреч станет известен позже.

В Сербии самарский клуб пробудет до 10 июля. Тренироваться команда будет под Белградом.

По итогам минувшего сезона «Крылья Советов» стали чемпионами ФНЛ и вышли в Премьер-лигу.