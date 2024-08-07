Ветераны «Факела» сыграют с командой СССР/России. Болельщики смогут посмотреть гостевую игру с «Ростовом» на табло воронежского стадиона

Как стало известно «СЭ», 1 сентября на стадионе «Факел» в Воронеже запланирован ретро-матч между ветеранами воронежского клуба и игроками сборных СССР/России и других команд.

В ходе него на табло будут выведены прямые речи участников игры. А после ее окончания болельщики смогут прямо на трибунах посмотреть трансляцию выездной встречи нынешнего состава «Факела» с «Ростовом» в 7-м туре РПЛ.