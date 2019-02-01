"Крылья" отправились на второй сбор в Белек

"Крылья Советов" отправились на второй тренировочный сбор в Белек, сообщает официальный сайт клуба. Команда рейсовым самолетом вылетела из Москвы в Анталию, откуда отправится в Белек. Вечером футболист проведут тренировку.

На сбор, который продлится с 31 января по 13 февраля, "Крылья" отправились в следующем составе: Сергей Рыжиков, Евгений Конюхов, Богдан Овсянников, Георгий Зотов, Тарас Бурлак, Максим Карпов, Роман Шишкин, Агустин Рохель, Виталий Денисов, Михаил Тихонов, Владимир Полуяхтов, Никита Чичерин, Георгий Тигиев, Мирал Самарджич, Геннадий Киселев, Александр Самедов, Артем Тимофеев, Денис Ткачук, Джано Ананидзе, Антон Зиньковский, Антон Паул, Срджан Мияйлович, Павел Яковлев, Сергей Корниленко, Ваня Вучичевич, Рамиль Шейдаев и Максим Канунников.

В рамках сбора "Крылья Советов" планируют провести четыре контрольных матча: 2 февраля – с болгарским "Ботевом", 6 февраля – с сербским "Партизаном", а 12 февраля с латвийским "Спартаком" и казахстанским "Кайсаром".